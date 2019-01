Movimenti di mercato tra Juventus e Real Madrid. Bianconeri su Isco e Marcelo, merengues sulle tracce di Dybala

Intrighi di mercato tra Juve e Real Madrid. I bianconeri sono sulle tracce di Isco e Marcelo, i Blancos vogliono Paulo Dybala. Può nascere qualcosa? In estate potrebbe succedere qualcosa tra Juventus e Real Madrid. Marcelo e Isco sono in rotta con l’allenatore Solari e se l’argentino dovesse rimanere sulla panchina delle merengues, i due andrebbero via senza pensarci un attimo. La destinazione bianconera è gradita a entrambi ma attenzione anche alle cifre e all’interesse del Real Madrid per Dybala.

Ci sono riflessioni da fare senza perdere troppo tempo su Isco. La prima: la clausola è di 700 milioni, quindi consente al Real di non aver alcun tipo di condizionamento. La seconda considerazione è di carattere strettamente tecnico: Isco vuole scappare da Madrid perché si è sentito umiliato prima da Lopetegui e poi da Solari, ed è pronto a chiedere la cessione ma occorrono 80-100 milioni di euro. Cifre più alte invece per Paulo Dybala. Si è parlato di una possibile offerta da 100 milioni per l’argentino ma servirà uno sforzo maggiore. I prezzi in Europa stanno salendo: il Napoli ha chiesto 120 milioni per Koulibaly, 100 per Allan. Dybala, che ha un altro ruolo, vale molto di più. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.