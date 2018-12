Juve, dai punti alle vittorie: è caccia ai record

Juve a caccia di record. I bianconeri puntano al record di punti, di vittorie, di clean sheet e tanto altro ancora

Vittorie su vittorie, record su record per la Juve di MassimilianoAllegri. I bianconeri, dopo 15 partite, hanno eguagliato il record europeo di punti con 14 vittorie e un pareggio per un totale di 43 punti. Cammino praticamente perfetto per la formazione bianconera che ha impattato in una sola occasione, in casa contro il Genoa. La Juventus ha 8 punti di vantaggio sul Napoli secondo e andrà a caccia di grandi record, italiani ed europei, per ricercare ulteriori stimoli. Il primo è quello dei punti e la Juventus proverà a battere se stessa: cinque stagioni fa, i bianconeri guidati da Conte chiusero l’annata con 102 punti, la proiezione attuale porterebbe la Juventus a sfondare il muro dei 108 punti!

La Juventus, dopo i 2 gol subiti dal Manchester United, ha blindato nuovamente la porta e ora sono 5 le gare consecutive senza subire gol: la Vecchia Signora è a quota 8 clean sheetin campionato e punta le 25 gare senza incassare gol del Chelsea 2004-2005. Il Cagliari nel 1970 chiuse con il record storico di soli 11 golincassati, i bianconeri sono a quota 8. Per i golsegnati sarà ancora più complicato: il Torino 47-48 chiuse a 125 reti! Possibile record sul maggior numero di vittorie: 33 quelle della Juve di Conte, 32 quelle di Barcellona e City, sembrano essere alla portata. Inoltre la Juve proverà a chiudere da imbattuta: l’ultima squadra a riuscirci (ci sono riuscite solo 6 squadra) è stata proprio la Vecchia Signora nel 2011-2012.