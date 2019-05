Juve, c’è un volto nuovo a Vinovo: si valuta un rinforzo per l’Under 23

Juve, da ieri in prova a Vinovo un attaccante classe 2000: i bianconeri valutano il colpo per l’Under 23 del prossimo anno

Da ieri, allo Juventus Training Center di Vinovo, c’è in campo un volto nuovo. Si tratta di Abdoulaye Sall, attaccante classe 2000 attualmente in forza alla Pro Dronero in Serie D. I bianconeri per una settimana lo valuteranno, per decidere se affondare il colpo ed ingaggiarlo con l’intento di inserirlo nell’Under 23 del prossimo anno.

Il giovanissimo attaccante senegalese si è messo in mostra in questa stagione grazie a 14 reti in campionato, nel girone piemontese di Serie D. Ma non soltanto: in virtù delle sue ottime prestazioni, infatti, Sall è stato selezionato anche in Rappresentativa Serie D per prendere parte al Torneo di Viareggio. Dove, naturalmente, ha fatto centro per ben due volte.