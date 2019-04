Il Var ha convalidato, giustamente, il gol del vantaggio della Juve ma Leonardo Bonucci ha rischiato grosso in area di rigore

Attimi di panico all’Allianz Stadium quando l’arbitro francese Turpin ha richiesto l’aiuto del VAR per convalidare il gol di Cristiano Ronaldo. La rete del portoghese è regolarissima poichè non vi è alcun blocco irregolare di un giocatore della Juve, come non c’è alcun fallo di un calciatore bianconero.

A rivedere bene le immagini, tuttavia, spunta un buffetto che Bonucci ha rifilato dietro la nuca al terzino olandese Veltman. Tocco così leggero che è stato sanzionato dal VAR ma sicuramente l’ex Milan ha rischiato molto.