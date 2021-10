Juve Roma, Abraham tenta il recupero in extremis: le ultime

Juve Roma, Abraham non si allena: sempre più difficile la sua presenza domenica contro i bianconeri. Le ultime

Tammy Abraham verso il forfait in Juve Roma. Come riportato da Sportface, l’attaccante inglese sta tentando il recupero in extremis ma oggi non si è allenato con il resto del gruppo.

L’ultimo provino sarà fatto nella rifinitura dei giallorossi prima della partenza per Torino. L’ex Chelsea si è infortunato alla caviglia con la Nazionale inglese ed è sempre più a rischio per la Juventus.