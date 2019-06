Juve-Roma, asse di mercato caldissimo: si lavora su Higuain e Zaniolo

Juve e Roma continuano a parlare per un altro scambio oltre a quello di Pellegrini e Spinazzola: sul tavolo ci sono Higuain e Zaniolo

Quando due squadre hanno costruito negli anni ottimi rapporti gli affari vengono quasi per caso. In meno di 24 ore Juve e Roma hanno chiuso per lo scambio tra Spinazzola e Luca Pellegrini e ora potrebbero ritrovarsi presto ad un tavolo per un altro scambio che si preannuncia complicato.

I bianconeri vogliono Nicolò Zaniolo e dopo essersi visti rifiutare l’offerta di 35 milioni cash pensano a mettere sul piatto anche Gonzalo Higuain. L’addio di Dzeko libera un posto, quel posto, al centro dell’attacco e la Juventus cerca chiaramente una squadra per il suo numero 9. L’operazione ha un coefficiente di difficoltà altino però quando due squadre vanno d’amore e d’accordo può succedere tutto.