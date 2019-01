Cristiano Ronaldo è la stella della Juventus, che lo ha pagato ben 107 milioni. Tuttavia, il portoghese non rientra nella top 10 dei giocatori più cari d’Europa

La Juventus ormai è considerata una delle favorite per la vittoria finale della Champions League. Il merito va ai risultati ottenuti dal tecnico Massimiliano Allegri e a un organico eccezionale. L’allenatore può contare su numerosi fuoriclasse, Cristiano Ronaldo in primis. Il portoghese ha salutato il Real Madrid in estate, che ha incassato 107 milioni di euro dalla sua cessione. Tuttavia, CR7 non figura nella top 10 dei giocatori più costosi d’Europa, complice anche l’età. Il Sole 24Ore, che ha stilato la particolare classifica, ha messo al primo posto Neymar, con un valore di mercato di 229 milioni di euro. Kylian Mbappè segue il compagno di squadra, piazzandosi al secondo posto con un cartellino stimato 215 milioni di euro. Sono tante le esclusioni eccellenti, dal Pallone d’Oro Luka Modric ai nostrani Paulo Dybala e Mauro Icardi.