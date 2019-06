Juve, Ronaldo dal cuore d’oro: mancia da record allo staff del resort greco

Cristiano Ronaldo ha lasciato una cospicua mancia allo staff del resort greco dove ha alloggiato in vacanza insieme a Georgina

In Grecia e più precisamente a Costa Navarino ormai sono tutti innamorati di Cristiano Ronaldo. Non solo per le giocate e i gol del campione portoghese, ma anche per le ingenti mance che lascia allo staff dell’hotel dove abitualmente alloggia quando visita l’isola greca.

Come riporta il Corriere dello Sport, Ronaldo ha deciso di lasciare, al momento delle partenza, una cospicua mancia allo staff del resort: 20 mila euro. Una cifra per lui evidentemente non eccessiva, che avrà però di sicuro ripagato lo staff per tutto il lavoro fatto per far godere a CR7 di un meritato riposo.