Juve, Ronaldo: «Ecco cosa serve per diventare un grande giocatore»

Nel corso di un’intervista, l’attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo, ha spiegato cosa serve per diventare un grande giocatore

Nel corso di un’intervista concessa a TVI, l’attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo ha aperto le porte della sua casa a Lisbona per rispondere a qualche domanda riguardo il suo passato. Il portoghese ha spiegato come suo figlio non credesse che suo padre avesse vissuto lì.

Ecco le sue parole: «Quando ha visto quel posto, non poteva credere che avessi vissuto lì. ‘Ma davvero sei stato qui?’, mi ha chiesto. Ora sembra tutto facile, le case, l’auto e non solo. Ma per diventare un grande calciatore non puoi pensare che tutto cada dal cielo. Non è il talento che ti raggiunge, sei tu a doverlo agguantare. Occorre lavorare duro ed è questo che sto cercando di fargli capire».