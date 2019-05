Juventus, il Real Madrid vuole Emre Can se salta Pogba

Il Real Madrid ha paura di non riuscire a portare in Spagna Pogba: se salta l’accordo col francese, l’alternativa è Emre Can della Juventus

Il Real Madrid ha messo nel mirino Emre Can. Il centrocampista della Juventus nella sua prima stagione in bianconero ha dato prova di grande duttilità, entrando nelle grazie di Max Allegri.

I Blancos sono a caccia di un centrocampista e l’obiettivo numero uno, non è un mistero, è Paul Pogba. Il francese vuole lasciare il Manchester United per sposare la causa madridista, ma ha un contratto e un cartellino molto elevati. In più, i Red Devils non intendono cedere il loro fuoriclasse. Ecco perché qualora dovesse saltare la trattativa, le merengues punterebbero tutto su Emre Can. Il mediano teutonico è valutato almeno 30 milioni di euro dalla società torinese, che lo ha prelevato a costo zero dal Liverpool.