Juve, Ronaldo sui social: «Non c’è limite se il sogno rimane vivo!» – FOTO

Ronaldo si gode i primi titoli e il premio individuale con la maglia della Juve: ecco il suo post sui social – FOTO

Cristiano Ronaldo celebra i primi premi vinti in Italia: scudetto, Supercoppa italiana e pure il titolo di miglior giocatore della Serie A.

Ecco le sue parole sui social:«Campione in Inghilterra, Spagna e Italia… Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia … Non c’è limite ai risultati quando il sogno rimane vivo ogni giorno che passa! Bene alla fine!».

Ecco il post di Cristiano Ronaldo pubblicato sui social: