Juve, Rugani incontra l’Arsenal: c’è l’accordo! I dettagli

Daniele Rugani, difensore della Juventus, potrebbe dire addio ai bianconeri. Sulle sue tracce c’è l’Arsenal: si può chiudere a breve

Non solo Dybala: anche Daniele Rugani può lasciare la Juve nel giro di 48 ore. Secondo Sportitalia, il difensore centrale è finito nel mirino dell’Arsenal. Poco fa è andato in scena un incontro tra i dirigenti dei Gunners e l’entourage del giocatore che ha portato all’accordo sull’ingaggio.

Daniele Rugani guadagnerà più di 4 milioni di euro netti a stagione. Adesso l’intesa con la Juve che potrebbe anche concedere un prestito biennale con acquisto garantito per una cifra complessiva da 40 milioni. Il Wolverhampton rimane in corsa ma ora è in seconda fila.