Juve, con Sarri arriva anche Isco: il Real può cederlo per 60 milioni

Con l’arrivo di Sarri sulla panchina della Juve, potrebbe arrivare anche Isco: il Real può cederlo a 60 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Zidane non si opporrebbe alla cessione di Isco. Anzi, nonostante ci sia una clausola da 700 milioni, il centrocampista spagnolo, finito ai margini del Real Madrid, potrebbe lasciare il club per una cifra pari a 60 milioni.

Numeri non impossibili per la Juventus. Lo spagnolo potrebbe dunque essere il primo colpo della nuova Juve di Maurizio Sarri, sempre più vicino ad iniziare la sua avventura in bianconero.