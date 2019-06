Si parla di un interessamento della Juve per Reina. Scopriamo come mai Sarri potrebbe chiedere il portiere spagnolo

Le squadre di Sarri sono maniacali nella costruzione dal basso, con un elevato coinvolgimento di tutti gli interpreti. Non è un caso che per lui Reina sia sempre stato imprescindibile.

Al netto di qualche svarione tra i pali, il portiere spagnolo è molto dotato nel giocare coi piedi, motivo per cui ben si è sposato con le idee di Sarri. Non è quindi inverosimile, nel caso, ipotizzare un Reina alla Juve come secondo.