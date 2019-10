Juve, Sarri: «Ho visto Bernardeschi in crescita» – VIDEO

Juve, Sarri in conferenza stampa elogia la prestazione di Bernardeschi, autore di un gol contro il Bayer Leverkusen – VIDEO

Maurizio Sarri sta utilizzando appieno la rosa della Juve. Arrivato con il pregiudizio di usare sempre gli stessi giocatori, l’allenatore sta facendo girare molti giocatori nella formazione iniziale.

Ieri sera, nella gara di Champions League vinta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, è partito titolare Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha ripagato la fiducia del suo allenatore con il gol del 2-0. «Ho visto Bernardeschi in crescita», ha detto Sarri in conferenza stampa.