Juve, Sarri dà tanta libertà a Douglas Costa

Si stanno già vedendo i compiti di Douglas Costa nella Juve di Sarri. Il brasiliano gode di molta libertà tattica nell’ultimo terzo

La Juve contro la Triestina ha giocato con un 433 con Dybala nove, Douglas Costa a sinistra e Bernardeschi a destra. In realtà, tra le due ali c’è stata una chiara asimmetria. Se, come anticipato nella prima conferenza di Sarri, l’ex Fiorentina era più fisso e “specializzato” sulla sua posizione a destra, Costa ha avuto molta più libertà.

Forse proprio il brasiliano è stato il vero regista offensivo della Juventus. L’ex Bayern svariava su entrambi i lati, come per esempio in occasione del gol in cui si fa trovare a destra. Nella slide sopra un’altra situazione in cui riceve sul lato teoricamente opposto al suo: si accentra e calcia in porta.