Juve, Sarri e gli indizi su come utilizzare Pjanic

Sarri in conferenza ha rimarcato l’importanza di Pjanic per la sua Juve. Scopriamo come può essere utilizzato

“Vorrei vedere Pjanic toccare 150 palloni a partita, poi però bisogna innescare i giocatori a fare in modo che possa farlo”. Come era prevedibile, l’intenzione di Sarri è quella di rendere Pjanic nevralgico per la Juve. E’ quindi verosimile un suo impiego da vertice basso.

Rispetto all’utilizzo fatto da Allegri, lo scopo sarà quello di semplificare il suo gioco, aumentandogli supporto e soluzioni di passaggio. Negli anni precedenti, era un po’ abbandonato a se stesso, gli venivano chieste cose complicate.