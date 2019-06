Il nuovo allenatore della Juve Maurizio Sarri è stimolato dal fatto di avere Cristiano Ronaldo in squadra. Ecco le sue parole su CR7

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, vuole aiutare Cristiano Ronaldo a vincere ancora.

Ecco il suo commento su CR7 in conferenza stampa:«Ronaldo è un top mondiale, è un ragazzo che ha quasi tutti i record del calcio mondiale. Vorrei fargliene battere qualcun altro grazie a me. Sono stato un allenatore di giocatori che hanno fatto più gol in Serie A. Mi piacerebbe averne due, sarebbe un’enorme soddisfazione».