Juve Sarri: il tecnico pensa già allo staff e punta Emerson Palmieri

Maurizio Sarri sta aspettando l’ok da parte del Chelsea: poi sarà la volta di annunciare lo staff che lo seguirà alla Juve

Più passano i giorni più il tempo stringe per la Juve. Questa settimana sarà inevitabilmente quella decisiva, visto che Madama, rimasta orfana di Massimiliano Allegri più di venti giorni fa, ha necessità di mettere nero su bianco il futuro.

Tutto lascia pensare che la lunga attesa stia per terminare: già oggi Roman Abramovich potrebbe togliere il veto sulla partenza di Sarri. Con il tecnico potrebbe sbarcare a Torino anche Emerson Palmieri. Tra i ritorni, oltre a Higuain, possibile quello del preparatore Paolo Bertelli. Sarri, come informa la Gazzetta dello Sport, starebbe ragionando anche su chi gli farà da vice alla Juve: in pole c’è Giovanni Martusciello, secondo di Sarri all’Empoli ma nell’ultima stagione all’Inter con Spalletti, oppure potrebbe essere promosso Luca Gotti, suo fidato collaboratore al Chelsea.