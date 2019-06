Juve, Sarri: «Voglio incontrare 2-3 giocatori. L’età mi ha insegnato che…»

Sarri, pronto un faccia a faccia tra il nuovo tecnico della Juve e alcuni elementi della rosa. Ecco le dichiarazioni

Maurizio Sarri intende parlare personalmente con alcuni giocatori della Juve per un confronto.

Ecco le sue parole in conferenza:«Viaggio in Grecia per Ronaldo? Mi organizzerò con Paratici. Voglio parlare con due o tre giocatori, ma per condividere. Questo è ciò che mi ha insegnato l’età. Voglio sapere cosa pensano su se stessi, partendo da quelli più incidenti sulle prestazioni. Non so se sarà domani o tra quattro giorni».