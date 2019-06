Juve, senti Ronaldo: «Non lascerò la Nazionale» – VIDEO

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di lasciare la Nazionale come ha riferito lui stesso dopo la finale di Nations League

In zona mista Cristiano Ronaldo lo esclama a gran voce: «Non mi fermo perché voglio aiutare i giovani, che a loro volta aiutano me. Siamo un bel mix vincente». Nessuna intenzione quindi di lasciare la Nazionale portoghese, con la quale ha vinto un Europeo e ora la Nations League.

La discussione si è spostata sul Pallone d’oro: «In 16 anni i numeri parlano da soli. Cos’altro posso fare? Merito il Pallone d’Oro? Non lo so, questo lo lascio dire a chi dovrà valutare le mie prestazioni. Non ho intenzione di valutare me stesso».