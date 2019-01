Juve, sgambetto al Napoli per Kouamé ma il no di Pjaca complica i piani

La Juventus segue Christian Kouamé del Genoa. Paratici avrebbe voluto sbloccare l’operazione con Pjaca al Genoa

Marko Pjaca ha detto no al Genoa. Il giocatore vuole chiudere l’anno nella Fiorentina, club che in estate ha creduto in lui, e non andrà via da Firenze. Il Genoa ha provato in tutti i modi a convincerlo. L’esterno sarebbe stato uno dei perni del nuovo 4-2-3-1 di Cesare Prandelli ma il croato ha rifiutato il trasferimento (il Genoa si era anche impegnato con la Juventus per l’obbligo di riscatto). Il no di Pjaca rischia di complicare i piani della Juve. Christian Kouame è un profilo che piace moltissimo alla Juve per la prossima estate e la Juve, secondo Sportitalia, sperava di girare Pjaca al Genoa come una sorta di acconto per l’ivoriano.

L’attaccante del Genoa sta facendo bene in questa stagione ed è seguito anche dal Napoli. Il Genoa lo valuta attorno ai 25 milioni di euro ma gli azzurri, dopo aver mosso passi concreti nella prima parte del mercato, con colloqui diretti e indiretti, non ha più manifestato il suo interesse nei confronti del giocatore. La Juve continuerà a seguirlo ma dovrà trovare un’altra carta da giocare per bloccare il giocatore classe ’97 ex Cittadella.