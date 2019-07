L’ex centrocampista della Juve Sissoko applaude il ritorno di Buffon in bianconero. Ecco sue dichiarazioni sul portiere

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, sottolinea l’importanza del ritorno di Buffon nella sua intervista a JuveNews.eu.

Ecco le sue parole sul suo ex compagno e capitano: «E’ un bene per la Juve e per lui. Avere uno come lui all’interno dello spogliatoio è fondamentale per chiunque. Quest’anno hanno perso anche Barzagli e un uomo come Gigi è molto importante»