Juve Spal: come cambia il rombo con Cristiano Ronaldo per Higuain

Nel rombo della Juve, Cristiano Ronaldo offre un’interpretazione diversa del ruolo di punta rispetto a Higuain. Scopriamo le differenze

Nel rombo che la Juve ha utilizzato nelle ultime due partite, Higuain e Cristiano Ronaldo hanno offerto un’interpretazione parecchio diversa del ruolo di prima punta. Contro il Brescia, il Pipita ha occupato costantemente il centro dell’attacco (pur con qualche prezioso movimento a venire incontro).

Contro la Spal, soprattutto quando non si trovavano spazi, il portoghese si è mosso molto più in orizzontale. Si defilava, e in quelle situazioni uno tra Rabiot e Dybala si accentrava occupando il ruolo di prima punta. Un esempio nella slide sopra, con Ronaldo largo (e lontano) e i compagni che occupano la sua posizione.