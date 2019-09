Juve Spal: Pjanic e i più palloni giocati in verticale

Pjanic è un pilastro della Juve di Sarri. Il bosniaco gioca molti più palloni in verticale rispetto al passato

Nel post match di Juve Spal, Sarri ha detto che Pjanic non sta crescendo solo nella quantità di palloni che sta giocando. Sta crescendo nella quantità di palloni che sta verticalizzando. In una Juve che gioca più in verticale e cerca di occupare meglio i corridoi interni, il bosniaco si sta esaltando, e i numeri lo confermano. Sono costanti i suoi filtranti alle spalle della linea di pressione avversaria per trovare l’uomo tra le linee.

«Quello che mi fa più piacere, più che il numero dei palloni che sta toccando, è che nelle ultime due partite sta verticalizzando molto di più» Maurizio #Sarri ha parlato così di #Pjanic dopo #JuveSpal. pic.twitter.com/lNMiQRerxx — Benedetto Greco (@grecben) September 29, 2019

Un esempio nella slide sopra, in cui serve bene Dybala. Se si crea lo spazio per l’argentino, è anche perché vicino a lui ci sono tanti altri giocatori. Insomma, se ci criticava Pjanic per essere un po’ troppo compassato e per gli eccessivi tocchi in orizzontale, oggi il bosniaco sta crescendo vistosamente.