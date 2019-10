Juve Spal: Pjanic e il suo grande apporto difensivo

Pjanic dà alla Juve letture difensive di grande livello. Si sottovaluta l’apporto in non possesso del bosniaco

Oltre all’impressionante mole di palloni giocati, Pjanic possiede doti difensive sottovalutato. E’ un maestro nell’anticipo, sa leggere benissimo le linee di passaggio.

Contro la Spal, giusto per fare un esempio, il bosniaco ha effettuato la bellezza di 3 intercetti. Un esempio nella slide sopra, in cui un passaggio letto da Pjanic evita alla Juve di subire una ripartenza potenzialmente pericolosa con la squadra spaccata in due. D’altronde, con Sarri il vertice basso deve avere letture difensive di grande livello.