Juve, Spinazzola e i dubbi come terzino

Leonardo Spinazzola può fare giocare come terzino nella Juve di Sarri? Analisi sulle sue caratteristiche tecniche

Leonardo Spinazzola ha effettuato una grande seconda metà di stagione con la Juve, dopo aver saltato la prima per problemi fisici. Si tratta di un giocatore letale negli ultimi metri quando si trova a sinistra: il suo esser ambidestro manda nel panico l’avversario, che non sa se chiudergli l’interno o mandarlo sul fondo.

Non a caso, molti allenatori lo vedevano come esterno alto (tra cui Allegri). Difficile immaginarlo come terzino in assoluto, a maggior ragione nella Juve di Sarri, dove i laterali bassi palleggiano molto dietro. Inoltre, a destra perderebbe molta efficacia e naturalezza nei movimenti.