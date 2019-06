Juve Stabia, le vespe neopromosse in Serie B ripartono da Fabio Caserta allenatore. Ecco la situazione sul mercato

La Juve Stabia torna in Serie B dopo un digiuno durato 5 anni. Un campionato piuttosto complicato, ma in cui le vespe sono riuscite ad ottenere la promozione con due giornate di anticipo. Ora si ripartirà in cadetteria con il patron Langella che ha confermato Fabio Caserta alla guida tecnica.

Il mercato della squadra di Castellammare è partito col botto. Gli arrivi del difensore centrale Stefano Borri dal Pontedera e del centrocampista Bright Addae dall’Ascoli sono solo l’inizio. L’obiettivo è rinforzare la squadra in ogni reparto del campo. Intanto, si discute con Atalanta e Lazio per confermare i prestiti dei due talentini Germoni ed Elia, anche loro desiderosi di mettersi in luce con un salto di categoria.