Juve Stabia, preso Fazio dalla Ternana: arriva a titolo definitivo 

La Juve Stabia si è assicurata le prestazioni di Pasquale Fazio: il terzino destro della Ternana arriva a titolo definitivo

Come riportato da Tuttomercatoweb, la Juve Stabia si è assicurata un nuovo rinforzo in difesa per la prossima stagione in Serie B. Il club campano ha infatti acquistato a titolo definitivo Pasquale Fazio, 30enne terzino destro della Ternana.

Nell’ultimo campionato di Serie C ha collezionato 34 presenze con la maglia degli umbri. In totale, il terzino destro ha accumulato oltre 160 presenze in serie B con le maglie di Ternana e Trapani.