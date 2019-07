Calciomercato Juve Stabia, ufficiale l’arrivo del difensore Lorenzo Borri dal Pontedera: i dettagli

La Juve Stabia si rinforza con un nuovo difensore. Dal Pontedera infatti è in arrivo Lorenzo Borri, classe 1997. Il giocatore ha siglato un contratto biennale con la società di Castellammare di Stabia.

Borri sarà alla sua prima esperienza in cadetteria dopo aver totalizzato 55 presenze e 2 gol in Serie C.