Manca poco all’inizio del derby di Torino. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il vicepresidente Pavel Nedved a commentare il match imminente.

Ecco le sue parole: «Certo, ha un contratto perciò deve continuare. Questa settimana ho visto Allegri sereno, ho visto anche il Presidente. Tutto a posto, questa settimana ci sarà l’incontro. grande confronto tra due squadre forti e massima serietà per far vedere cos’è il calcio. Il derby mi è sempre piaciuto, da giocatore e fuori dal campo. Non ho mai visto odio, è sempre stato vissuto con grande confronto tra due squadre forti ma sempre con serenità».