Juve Tottenham: Bernardeschi e il baricentro a volte troppo basso

La Juve si è schiacciata dietro un po’ troppo contro il Tottenham. Si formava un 442 con Bernardeschi e Matuidi larghi

Nel post gara di Juve Tottenham, Sarri ha sottolineato come i bianconeri avessero spesso mantenuto un baricentro troppo basso. Si recuperava palla in posizioni troppo arretrate, mentre l’ex Napoli vuole una squadra che difenda in avanti.

Nelle fasi in cui la Juve si schiacciava nella propria trequarti, i bianconeri si schieravano con un evidente 442 con Matuidi a sinistra e Bernardeschi a destra. Lo si vede nella foto sopra. CR7 e Mandzukic restavano invece abbastanza più alti per poter ripartire una volta recuperato il possesso.