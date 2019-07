Juve-Tottenham, Bernardeschi: «Importante fare quello che vuole Sarri»

Bernardeschi vede il bicchiere mezzo pieno dopo Juve-Tottenham: ecco le sue dichiarazioni dopo il triplice fischio

Federico Bernardeschi ha commentato il ko bianconero al termine di Juve-Tottenham (2-3). Ecco le sue parole ai microfoni di Sportitalia.

«Sono partite difficili perché, quando sei in preparazione, le gambe non ci sono al 100% e devi trovare la condizione giusta. È importante fare cosa chiede il mister e giocare bene. Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe e arrivare in condizione».