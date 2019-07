Juve Tottenham: si patisce l’assenza di Ramsey tra le linee

Ramsey consentirà alla Juve di sfruttare meglio gli spazi interni. Contro il Tottenham, Matuidi ha avuto qualche difficoltà

Per diverse fasi di Juve Tottenham, i bianconeri hanno palesato alcuni difetti della squadra di Allegri. La manovra era un po’ piatta, mancavano i riferimenti tra le linee e si sono visti diversi cross per rifinire. Si passava quindi poco dal centro. Ciò era dovuto anche alle caratteristiche degli interpreti. Con Pjanic ed Emre Can più bloccati e vicini alla difesa, era Matuidi la mezzala più offensiva e verticale.

Tuttavia, anche nelle rare volte in cui lo si trovava bene in spazi interni, il francese vanificava il possesso con grossolani errori tecnici. E’ il caso della slide sopra. Con Ramsey, la Juve dovrebbe sfruttare meglio il centro.