Juve, l’ultimatum di Nedved: «Se resta Allegri vado via io»

Alla base della separazione tra Allegri e la Juventus una diversa visione del progetto futuro. Nedved e Paratici i più convinti a cambiare guida tecnica

A quasi 24 ore dal divorzio sancito tra la Juventus e Massimiliano Allegri, si inizia a delineare un quadro più dettagliato di come sono andate le cose alla Continassa. L’idea era già trapelata nei giorni scorsi, adesso è una sicurezza: le anime della Juventus erano divise all’interno, con Agnelli che avrebbe voluto puntare ancora su Allegri e la coppia Nedved-Paratici più propensa ad un cambio di guida .

Ma, proprio perché oggi sono ‘usciti’ nuovi dettagli, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, possiamo dirvi che l’opposizione fatta in particolar modo da Pavel Nedved, non sia stata affatto leggera. Anzi. Il ceco avrebbe praticamente lanciato un ultimatum ad Andrea Agnelli: «Se resta Allegri, vado via io»,