Allegri è soddisfatto: «Giochiamo finalmente bene»

Massimiliano Allegri commenta la vittoria di Firenze, un netto 0-3 che lancia la sua Juve sempre più in vetta alla classifica

Inarrestabile. Questo è la Juve di Massimiliano Allegri. 0-3 anche alla Fiorentina che pur non demeritando, soccombe sotto i colpi di Bentancur, Chiellini, Ronaldo. Nel commentare la vittoria appena ottenuta, Massimiliano Allegri afferma soddisfatto: «Avevo chiesto attenzione e compattezza. Nel primo tempo non abbiam giocato benissimo per un pezzetto, poi abbiamo cambiato. Nel secondo tempo abbiam lasciato palla a loro e difeso bene, poi dopo il secondo gol la squadra si è sciolta. Potevamo andare già sullo 0-2 prima».

Sui singoli Allegri si è così espresso: «Cuadrado mezz’ala è anche una prospettiva futura, lui è dinamico e in quel ruolo ci vuole. Chiellini? DI solito lui sugli angoli fa goal sulla seconda palla. La squadra ora gioca meglio, la palla si muove di più perché i giocatori si conoscono. Dobbiam portare palla in avanti e non limitare gli attaccanti. Abbiamo una squadra di campioni, con voglia di vincere e disposti a fare sempre quel metro in più. Senza questo non si raggiungono gli obiettivi». Il tecnico bianconero ha aggiunto: «Per vincere non basta la tecnica, e questa squadra ha giocatori che si mettono a disposizione del compagno, quelli che giocano e anche quelli che entrano. Per ottenere gli obbiettivi bisogna avere l’umiltà di mettersi al pari dell’avversario, poi la qualità dei nostri giocatori è chiaro che viene fuori».