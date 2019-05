Ancora voci sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus: il tecnico livornese, cercato dal PSG, chiede il rinnovo. Bianconeri su Pep Guardiola (Manchester City) ed Antonio Conte

Al momento non può dirsi ancora sicuro della permanenza alla Juventus Massimiliano Allegri, che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il presidente bianconero Andrea Agnelli per parlare del futuro. Sul piatto tante questioni: prima di tutto quella tecnica, con l’ennesimo assalto fallito alla Champions League pure quest’anno e i tanti infortuni che hanno segnato il finale di stagione juventino, ma pure quelle legate al possibile assalto del Paris Saint-Germain all’allenatore livornese, come già ventilato negli ultimi giorni, passando poi per i temi del rinnovo di contratto. Di base al momento la volontà della Juve sarebbe quella di confermare Allegri, dal canto suo però tentato dalla possibilità di un’esperienza all’estero e alla ricerca di garanzie sul mercato e non solo da parte della società.

Sì, perché il tecnico bianconero, in scadenza al termine della stagione, potrebbe non accettare di rimanere in sella con un accordo vicino all’esaurimento: si parla di un possibile prolungamento almeno fin al 2021 a cifre però decisamente iperboliche (almeno 10 milioni di euro netti). Anche per questo motivo la Juventus valuta le alternative: Pep Guardiola resta il grande sogno di Agnelli, ma lo spagnolo è vincolato al Manchester City per altri due anni da un contratto da 23,5 milioni di euro a stagione. La prima scelta allora è ancora Antonio Conte, che non a caso resta in attesa dei bianconeri e spera nella possibilità di un ritorno a Torino.