Juventus, Arnautovic sempre nel mirino: l’austriaco fa una richiesta al Bologna

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la pista Arnautovic che nel frattempo fa una richiesta al Bologna

La Juventus è sempre alla ricerca del vice-Vlahovic con Marko Arnautovic sempre in cima alla lista delle preferenze.

Il centravanti austriaco, riferisce Tuttosport, non vuole perdere quella che potrebbe essere l’ultima occasione di firmare un contratto con una big e, per questo, è pronto a fare una richiesta ufficiale al Bologna. Il 33enne è pronto a chiedere al club rossoblù di agevolarne la cessione, favorendo così il suo approdo in bianconero.

