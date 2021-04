Arthur non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il derby…

Ancora problemi per Arthur. Il centrocampista nei mesi scorsi si è fermato per una calcificazione ed è tornato in campo nelle ultime gare, ma non senza problemi. Come rivela il Corriere dello Sport, il brasiliano non sta ancora bene e a meno di sorpresa non ci sarà nel derby contro il Torino.

Ancora dolore, infatti, per l’ex Barcellona, che ora dovrebbe fermarsi nuovamente, almeno fino alla sfida contro il Napoli. Si va verso il forfait contro il Torino.

