Juventus, Beltrame: «Sporting squadra tosta, pensano di passare»

Stefano Beltrame, ex attaccante della Juventus e oggi in Portogallo al Maritimo, ha così parlato dello Sporting Lisbona

Stefano Beltrame, in esclusiva per Juventusnews24, ha così analizzato il sorteggio di Europa League della Juventus.

SPORTING LISBONA – «E’ una squadra tosta nel senso che gioca un bel calcio, che le piace molto giocare la palla e tenerla per palleggiare. Ha un’intensità molto alta per quanto riguarda l’aggressività e il recuperare palla e può contare su un paio di giocatori molto importanti».

COME VEDONO LA JUVE – «In quest’ultimo periodo non viene vista come la Juve di qualche anno fa, ma la Juve è sempre la Juve. In Europa, nelle grandi competizioni, quando la squadra è forte è forte. Poi ognuno tira acqua al suo mulino, come qua sono convinti di passare loro anche il Benfica è convinto di passare contro l’Inter. Ma sulla carta, obiettivamente, la Juve è la squadra più forte».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24