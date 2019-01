Il giocatore della Juventus Federico Bernardeschi ha segnato il primo gol contro il Bologna al suo rientro da titolare dopo l’infortunio

Dopo l’infortunio che l’ha tenuto a lungo fuori dal campo, Federico Bernardeschi ha trovato in un sol colpo posto da titolare e gol. Contro il Bologna prestazione importante per il classe ’94 che ha aperto i giochi prima dello 0-2 conclusivo di Moise Kean. Queste le sue parole a fine match: «Sono felice per il gol, ma più per il passaggio del turno. Non era una gara facile e dopo la sosta dovevamo metterci la testa e dimostrare di essere subito pronti. Ora ci aspetta il Milan, sarà una bella partita, in una competizione a cui teniamo. Vogliamo portare a casa la Supercoppa».