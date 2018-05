Juventus-Bologna, Douglas Costa entra benissimo in partita: due assist e un gol sfiorato con un tocco di rabona

Juventus-Bologna: entra Douglas Costa, cambia la partita. Il laterale brasiliano, subentrato a Matuidi a inizio secondo tempo, è tra i maggiori artefici della rimonta dei bianconeri sulla squadra felsinea. Dopo aver fornito i due assist per Khedira e Dybala, il numero 24 bianconero ha sfiorato un gol clamoroso con una rabona.

Al minuto 89 della gara, il brasiliano, in area, ha provato a sorprendere gli avversari con un gesto tecnico di grande pregio; spostando il piede sinistro dietro al destro di appoggio, ha colpito il pallone: a Mirante battuto, la sfera è uscita di pochi centimetri dalla porta bolognese. Sfiorato un gol bellissimo, tra gli applausi dello Stadium: in una giornata che, a cominciare dalla nascita della figlia, Douglas Costa non dimenticherà.