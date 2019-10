Juventus Bologna: l’assenza di Medel è una pessima notizia per Mihjalovic

Senza Medel, il Bologna dovrà fare ancora più attenzione contro la Juventus. Il rischio è di avere una squadra spaccata in due

Il Bologna è una squadra propositiva, che attacca con molti giocatori sopra la linea della palla. Dopo la partenza di Pulgar, Medel è fondamentale nel dare equilibrio in mezzo proteggendo la retroguardia nelle transizioni negative.

I felsinei dovranno quindi cercare di non farsi trovare troppo lunghi. La Juventus sarebbe letale nel punire gli scompensi di una squadra spaccata in 2, col Bologna che dovrà proteggere bene gli spazi interni del campo. Come ha dimostrato il gol contro l’Inter di Higuain, oggi la Juve è una squadra che possiede un palleggio interno di grande livello.