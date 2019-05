Juventus, Boniek contro la nuova maglia: «Sembra divisa Palio di Siena»

Anche Boniek si scaglia contro la divisa della Juventus per la stagione 2019/20. L’ironia del polacco non lascia scampo ai bianconeri

Zbigniew Boniek si unisce al coro delle critiche che stanno bersagliando la nuova maglia della Juventus per la stagione 2019/20.

Ecco il commento del polacco sulla divisa di Cristiano Ronaldo e compagni:«Sembra la divisa di una contrada del Palio di Siena… mi ricorda anche l’Ascoli di Rozzi. In tutta sincerità non mi piace. Ormai si fa tutto per apparire, è una questione di sponsor, per vendere nuove magliette».