Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro il Milan

Leonardo Bonucci ha commentato ai microfoni di Rai Sport la qualificazione in finale di Coppa Italia ottenuta contro il Milan.

FINALE – «L’importante era passare il turno e giocare a Roma. Dopo novanta giorni sono emozioni strane, è stato un inizio difficile in uno stadio vuoto. Abbiamo esordito bene, poi ci siamo allungati e abbiamo perso palleggi. Il Milan ha fatto una buonissima partita in dieci contro undici. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno».

RIGORE RONALDO – «Rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo? Anche i grandi sbagliano. Per noi è importante in tutte le situazioni, può far gol da un momento all’altro. È stato sfortunato, ma vedremo un grande Ronaldo in futuro».

RIPRESA – «Ci siamo levati da dosso un momento buio della nostra vita. Speriamo che questo segnale dia speranza e gioia ai tifosi a casa. Speriamo di poter dedicare loro qualcosa di più mercoledì».