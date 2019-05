Juventus, i bookmaker: Dybala all’Atletico per sostituire Griezmann

I bookmakers sono sicuri: Dybala lascerà la Juventus in estate. Atletico Madrid soluzione più quotata, ma non solo

Paulo Dybala ha vissuto la sua stagione più buia in bianconero. Il fantasista può lasciare la Juventus in estate per accasarsi in un top club europeo.

Sono in molti a scommettere sull’addio della Joya. Letteralmente. La quota relativa al suo approdo all’Atletico Madrid, orfano di Griezmann, è calata all’estero addirittura a 3.50, al pari di quella del suo trasferimento al Manchester United.