Juve, novità in Borsa: il titolo potrebbe far parte dell’indice Ftse-Mib

Novità in casa Juve. Novità da Piazza affari: il titolo potrebbe entrare a far parte dell’indice Ftse-Mib

L’arrivo di CristianoRonaldo in estate ha messo in fermento i tifosi della Juve ma anche il titolo in Borsa dei bianconeri che ha registrato dei picchi mai toccati prima. I bianconeri proseguono nella loro evoluzione e stando alle ultime indiscrezioni riportate da MF-Milano Finanza, i bianconeri starebbero pensando all’ingresso del titolo nell’indice Ftse-Mib, ovvero il più significativo indice azionario della Borsa italiana: è il paniere che racchiude di norma, tranne eccezioni, le azioni delle 40 società italiane, anche se hanno la sede legale all’estero, quotate sull’MTA con maggiore capitalizzazione, flottante e liquidità.

Da Borsa Italiana, la società che gestisce il listino milanese, per il momento, è arrivato solo un secco no comment rispetto all’ipotesi che circola da giorni nelle sale operative ma gli analisti stanno già iniziando a studiare i fondamentali del titolo bianconero. Ad oggi è in revisione la “reserve list” ma l’elenco ufficiale si conosce solo nel giorno delle revisioni. Diasorin è uscita di scena e Borsa Italiana deve trovare il quarto membro da aggiungere ad Amplifon, Hera e Interpump. La Juve al momento è in pole: il titolo dei bianconeri potrebbe entrare in lista già quest’oggi ma non è escluso un successivo ingresso nei prossimi mesi. Notizie importanti dunque con il titolo bianconero in piena crescita (di recente MerrillLynch è entrata nel capitale con l’ 1,15%) e con gli analisti che potrebbero studiare con maggiore attenzione il marketing calcistico, il merchandising e il business dei diritti tv.