Juventus, idea Alderweireld del Tottenham

I bianconeri guardano di nuovo in Inghilterra per mettere a segno un colpo alla Ramsey

La Juventus potrebbe acquistare nella prossima sessione di mercato un altro parametro zero, in un’operazione molto simile a quella che ha portato Ramsey in bianconero.

Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport infatti il Tottenham ha in casa alcune gatte da pelare per quanto concerne gli esuberi. Tra di essi figura anche Alderweireld cercato dalla Roma già in estate. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e percepisce 4,5 milioni netti a stagione. Attenzione alla concorrenza dello United che potrebbe acquistarlo già a gennaio con un indennizzo per gli Spurs.