Juventus, cambia ancora il futuro di Kean: messaggio a Raiola

Il futuro di Kean alla Juventus è ancora in dubbio, ma i bianconeri hanno un messaggio per l’agente Raiola

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha bisogno di una partenza nel reparto offensivo prima di puntare sull’acquisto di Giacomo Raspadori, uno dei nomi più caldi sulla lista di mercato di Federico Cherubini.

Indiziato numero uno a lasciare Torino sarebbe Moise Kean, che nella sua seconda esperienza in bianconero raramente è riuscito a convincere con le sue prestazioni. A breve verrà completato il primo dei due anni di prestito dall’Everton e la Juve ha un messaggio chiaro per Raiola: se si può trovare un accordo per evitare anche il riscatto, la società è pronta ad ascoltare proposte. Ma siamo ancora alle fasi iniziali.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24