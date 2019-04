La Juventus vince l’ottavo scudetto di fila ma non si ferma: ecco quali record possono battere i Campioni d’Italia da qui a fine stagione

La Juventus trionfa contro la Fiorentina ed è festa all’Allianz Stadium! Si tratta del 35° scudetto vinto dai bianconeri, che si laureano Campioni d’Italia per l’ottavo anno consecutivo. Cristiano Ronaldo e compagni però non si accontentano: ci sono ancora dei record da battere per entrare nella storia.

Innanzitutto bisogna battere il record di vittorie consecutive della Juventus di Antonio Conte in una stagione: Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi ne contano 28, e devono ottenere tre punti in ognuna delle prossime sfide per raggiungere i 33 trionfi di fila dell’ex tecnico bianconero.

Inoltre, la Juventus ha la possibilità di superare il record di vittorie in trasferta dell’Inter del 2006/2007: mancano solo due successi per eguagliarlo. Il club torinese ne ha totalizzate 13 e i nerazzurri 15, con 3 trasferte ancora a disposizione.

In più, la Juventus può battere il record di punti di distacco sulla seconda in classifica del 2006/2007, quando l’Inter chiuse con un netto +22 sulla Roma. I bianconeri sono seguiti dal Napoli di Carlo Ancelotti, con una distanza di 17 punti tra le due squadre che può aumentare da qui alla fine.

Infine, Massimiliano Allegri può eguagliare il record di punti in una stagione di Antonio Conte del 2013/14, ma ha bisogno di vincere tutte le sfide da qui alla fine del campionato.